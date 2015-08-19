القبض على 9 متسولين بمحيط مسجد السيدة نفيسة وإحالتهم إلى النيابة

شنت وزارة الأوقاف، أمس الثلاثاء، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حملة واسعة لمواجهة المتسولين بمحيط مسجد السيدة نفيسة "رضى الله عنها"، أسفرت عن القبض على 9 متسولين وإحالتهم إلى النيابة.

تحرر محضر رقم 4879 ضد "حسن محمد أحمد الحفنى"، ومحضر رقم 4874 ضد "محمد حامد أحمد عبد المقصود"، ومحضر رقم 4880 ضد "محمد الديب مغربى إمام"، ومحضر رقم 4881 ضد "مؤمن حسن شعبان".

كما تم تحرير محضر رقم 4878 ضد "محمد صلاح ياسين مسعد"، ومحضر رقم 4877 ضد "عبد النبى سيد على محمد"، ومحضر رقم 4876 ضد "فؤاد عبد المنعم على حمودة"، ومحضر رقم 4875 ضد "جمعة أحمد محمد حسين"، وحضر رقم 4873 ضد "كمال السيد على أحمد".

وواصلت وزارة الأوقاف، حملتها لمنع التسول ببيوت الله، و محاصرة التسول بتحرير محاضر لهم والتنسيق مع الجهات المعنية للقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة، وذلك بعد تمكنها من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية من تقديم 11 متسولا بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، و5 متسولين بمسجد السيدة زينب بالقاهرة للعدالة من خلال تحرير محاضر لهم.

وتم القبض على المتسولين - حسب بيان الأوقاف - واحتجازهم بقسم شرطة الخليفة لحين العرض على النيابة، ليصل عدد المقبوض عليهم من المتسولين 25 متسولاً، حيث أكدت وزارة الأوقاف أنها ستواصل حملاتها فى مواجهة المتسولين.

وقالت وزارة الأوقاف، إن الحملة تأتى فى سبيل تطهير المساجد ومحيطها من ظاهرة التسول والمتسولين الذين يشوهون الوجه النقى لحضارتنا الإسلامية الراقية وحضارتنا المصرية العريقة.