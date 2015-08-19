ضبط أكثر من 50 توك توك و3 ميكروباصات بدون لوحات معدنية فى الشرقية

أكد النقيب أحمد رفعت رئيس مرور كفر صقر بمحافظة الشرقية، أنه تم ضبط 52 توك توك بدون لوحات معدنية، بالإضافة لـ3 ميكروباصات و2 جرار زراعى و6 مقاطير منذ فترة توليه.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه أعطى أوامره بتسهيل طلبات المواطنين وإنهاء مصالحهم، ما قد يمثل ضغطا على العاملين بالوحدة والذى سينتهى بمجرد افتتاح وحدة مرور أولاد صقر والمقرر افتتاحه هذا العام.

وأشار رفعت إلى أنه تم تنظيم إدارات العمل داخل الوحدة، حيث تم تخصيص وحدة خاصة لرخص القيادة المتطورة بأنواعها لتسهيل إنهاء الإجراءات على أن يتسلم المواطن رخصة القيادة الخاصة به خلال 5 دقائق من التصوير.

>