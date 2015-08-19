بسمة فى دعوى طلاق للضرر: "حماتى حطتلى سم فى العصير وكنت هموت بسببها"

أقامت "بسمة.م" دعوى طلاق للضرر ضد زوجها "محمد صادق" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى بعد خلافات بينهما، بسبب معاملة حماتها لها بعد اتهامها لها بمحاولة وضع السم لها فى العصير، لكونها رفضت الإقامة معها بمنزلها وأجبرت زوجها على العيش فى شقة خاصة لهم.

وأكملت الزوجة فى دعوى الطلاق للضرر التى حملت رقم 9826 لسنة 2015: حماتى جعلت كل يوم أعيشه جحيماً ومراراً، فهى متسلطة وعنيفة منذ أول يوم فى زواجنا، وغيرتها العمياء على ابنها الوحيد جعلتنى أعيش أسود 16 شهرا فى حياتى، حتى قررت أخيراً التخلص منى فوضعت السم لى وبعد ذهابى المستشفى واكتشاف وضعى تحجج ابنها أننى أكلت أكلا فاسدا لإنقاذ والدته ورفض الاعتراف بما فعلته لى، ما اضطرنى لإقامة محضر بقسم الشرطة اتهمتها فيه علنا لأخذ حقى منها.

وتابعت "بسمة": كنت وزوجى أسعد اثنين ولولا تدخلها فى حياتنا لكنا عشنا حياة طويلة سويا ولم يتطور الأمر إلى ذهابى لمحكمة الأسرة لأحصل على الطلاق إلا بعد رفضه ومساومتى على التنازل عن والدته.

وأضافت: "كانت دائما تجعله ينقلب على ويعاملنى بجفاء ورغم إقناعى له بالعيش فى شقة بعيدة عنا تحملت معه تكلفتها من وظيفتى إلا أنها لم تتركنا فى حالنا واستمرت بطريقتها فى تدمير منزلنا وحياتى وابنتى الصغيرة التى للأسف أنجبتها منه.