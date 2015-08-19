بالفيديو - ثلاثية جميلة تنصر يونايتد على بروج في دوري الأبطال

إفي): فاز مانشستر يونايتد الإنجليزي على ضيفه بروج البلجيكي بثلاثة أهداف لواحد في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالمباراة التي احتضنتها ملعب أولد ترافورد.

تقدم الضيف البلحيكي مبكرا (ق8) ولكن عن طريق هدف ذاتي سجله مايكل كاريك في مرمى فريقه بطريق الخطأ.

تمكن أصحاب الأرض من التعادل (ق13) بعد مراوغة رائعة نفذها الهولندي ممفيس ديباي تلتها تسديدة سكنت شباك بروج.

حمل الهدف الثاني للمان يونايتد توقيع ديباي أيضا عقب تلقيه بينية من الناحية اليسرى تلتها مراوغة ثم تسديدة قوية عانقت الشباك (ق43).

وأهدر ديباي فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث له ولفريقه بعدما تلقى تمريرة بالكعب رائعة "على الطائر" لتصل للهولندي الذي سددها فوق المرمى (ق64).

لعب بروج منقوصا بداية من (ق80) عقب حصول المدافع براندون ميتشيل على البطاقة الصفراء الثانية له عقب تدخل عنيف له مع البديل المكسيكي خابيير هيرنانديز تشيتشاريتو.

جاء الهدف الثالث عن طريق مروان فيلايني (ق93) من كرة بدأها ثم وصلت لديباي الذي أرسل عرضية حولها لاعب الوسط البلجيكي برأسه في شباك بروج.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الجاري على ملعب النادي البلجيكي.

من جانب آخر تمكن باتي بوريسوف البيلاروسي من الفوز على ضيفه بارتيزان بلجراد الصربي بهدف نظيف سجله ميخائيل جورديتشوك (ق75) في نفس الدور.

وتقام مباراة العودة أيضا في 26 أغسطس على ملعب النادي الصربي.

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