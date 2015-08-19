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الرئيس اليمني يثمن المواقف الأخوية للمملكة والإمارات ودعمها للشرعية في اليمن

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    ثمن رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي ، المواقف الأخوية للمملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبقية دول التحالف العربي في دعمها للشرعية في بلاده.

وقال هادي، خلال لقائه الليلة قبل الماضية في الرياض سفير دولة الإمارات لدى اليمن سالم بن خليفة الغفلي "إن الشعب اليمني سيظل يتذكر المواقف الأخوية لدول التحالف العربي ودعمها للشرعية في اليمن وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

ونقل السفير الإماراتي تأكيد بلاده على مواصلة دعم اليمن في مختلف المجالات خاصة في هذه الأوضاع الحرجة التي تمر بها اليمن، وحرصها على أمنه واستقراره ووحدته وشرعيته الدستورية وأن تتحرر بقية المحافظات من المليشيات المتمردة.

من جهته، أعرب الرئيس هادي عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والعمل المثمر بين اليمن والإمارات في المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة.. مشيدًا بإسهامات أبو ظبي ووقوفها إلى جانب اليمن في مختلف المراحل والظروف.

الى ذلك وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي امس إلى الدوحة "في زيارة عمل".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) ذكرت أن هادي سيبحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية اليمني رياض ياسين قال لقناة "سكاي نيوز عربية" إن الزيارة لها ثلاثة أبعاد أساسية، أولا: تقديم الشكر على الدور الذي لعبته الدول الخليجية، ثانيا: وضع خطة إعادة الاستقرار وإعادة إعمار البنية التحتية بشكل سريع، ثالثا: كيفية الدخول في عملية سياسية تعيد لليمن مكانته.

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