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إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون للمملكة

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إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون للمملكة إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون للمملكة

    أحبط جمرك البطحاء محاولة تهريب (2.124.314) حبة كبتاغون، عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وقال عيد العنزي مدير عام جمرك البطحاء بالنيابة إنه قَدِمت للجمرك مركبة من نوع "خصوصي"، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة لها عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخفيّة في مخابئ تم إعدادها وتجهيزها في المركبة لغرض التهريب، بحيث تم وضع جزء من الكمية في تجويف المقاعد الخلفية، فيما تم إخفاء الجزء الآخر في تجويف أبواب المركبة وداخل الرفارف الخلفية وفي الإطار الاحتياطي.

وأوضح أنه يُلاحظ من خلال هذه المحاولة التي أحبطت استغلال قائد المركبة لكثير من أجزاء مركبته لمحاولة تمرير هذه الكمية الكبيرة من هذه الآفة، إلا أنها وغيرها من المحاولات التي يسلكها المهربون أصبحت لا تُشكّل أي صعوبة لدى منسوبي ومنسوبات الجمارك في كافة المنافذ الجمركية (البرية، والجوية، والبحرية) في كشفها وإحباطها.

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