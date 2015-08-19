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إتلاف 2.5 طن من فواكه وخضار فاسدة في الأحساء

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إتلاف 2.5 طن من فواكه وخضار فاسدة في الأحساء إتلاف 2.5 طن من فواكه وخضار فاسدة في الأحساء

    كشف خالد بووشل المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء عن أن فرق المتابعة الميدانية أتلفت أكثر من 2.5 طن فواكه وخضار "فاسدة"، وحجزت 18 مركبة نقل مخالفة، وطبقت الجزاءات وفق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

بدوره، أكد د. قاسم الهزوم رئيس بلدية الهفوف على استمرارية حملات المتابعة الميدانية للمباسط العشوائية وما يتم عرضه فيها للبيع في الطرقات والميادين العامة والأسواق وأرصفة المشاة ومواقف السيارات، وفق جدولة زمنية معدة لذلك للقضاء على هذه الظاهرة التي يقوم بها مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

وشددت الأمانة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين ودورهم في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالصحة العامة وغيرها.

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