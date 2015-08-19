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تدشين القسم النسوي بإدارة توقيف الوافدين في سجون حائل

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تدشين القسم النسوي بإدارة توقيف الوافدين في سجون حائل تدشين القسم النسوي بإدارة توقيف الوافدين في سجون حائل

    دشن مدير سجون منطقة حائل اللواء عبدالرحمن الحازمي قسم الإشراف النسوي بإدارة توقيف الوافدين بسجون المنطقة والذي يعتبر من ضمن المشروعات التي انشأتها الشؤون الهندسية بسجون المنطقة مؤخرا واطلع على كافة الأعمال التي سوف تقدم من خلال هذا القسم.

ونوه اللواء الحازمي بما توليه القيادة الرشيدة -حفظهم الله- وماتقدمه من جهود لخدمة أبناء هذا الوطن والمقيمين وبتوجيهات ومتابعة مدير عام السجون اللواء ابراهيم الحمزي لما يقوم به من توجيهات مستمرة لخدمة هذا الوطن والعمل على تطوير وإنجاح الخطط التي تم وضعها لذلك.

حضر التدشين مدير شعبة شؤون العسكريين العميد خالد بن فهد الشمري ومدير إدارة توقيف الوافدين بالنيابة العقيد محمد الشمري وعدد من ضباط وأفراد سجون المنطقة.

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