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تونس تدين عملية احتلال مبنى سفارة الإمارات باليمن

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تونس تدين عملية احتلال مبنى سفارة الإمارات باليمن تونس تدين عملية احتلال مبنى سفارة الإمارات باليمن
أدانت تونس بشدة أمس الثلاثاء عملية احتلال مبنى سفارة دولة الإمارات فى العاصمة اليمنية صنعاء من طرف الحوثيين.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، فى بيان لها مساء أول أمس، "إن تونس تدين بشدة هذا الاعتداء الإجرامى الذى يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأضاف البيان "تؤكد تونس تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتطالب بالإخلاء الفورى لمقر البعثة الدبلوماسية الإماراتية احتراما للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية".
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