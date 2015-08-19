لمرضى التهاب الأمعاء.. التدخين يسبب تفاقم المرض

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الأطباء يعرفون أن التدخين يمكن أن يزيد من حدة بعض أمراض التهابات الأمعاء المشتركة (IBD)، ولكن العديد من المرضى لا يدركون ذلك.

وأظهرت الدراسة التى شملت أكثر من 239 من المرضى الذين يعانون من نوعين شائعين من "IBD" وهما مرض كرون والتهاب القولون التقرحى، أن نصف المرضى على بينة من المخاطر المرتبطة بالتدخين مع هذه الأمراض.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور رائد ستيفانى دوشارم بينارد من مركز جامعة مونتريال، إن المرضى الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء يجب عليهم توخى الحذر لأن التدخين يمكن أن يسبب تفاقم المرض.

وأوضح الباحثون أن التهاب القولون التقرحى وداء كرون هى الأشكال الأكثر شيوعًا لإلتهاب الأمعاء، كما أن الأشخاص الذين يعانون من مرض كرون لديهم التهاب فى جميع أنحاء الجهاز الهضمى بأكمله، بينما التهاب القولون التقرحى يسبب التهاب الأمعاء الغليظة.

وأضاف الباحثون أن الخطوة الأكثر أهمية التى يمكن للفرد أن يتخذها لمنع أمراض التهابات الأمعاء "IBD" هو عدم التدخين فى المقام الأول.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".