الجامعة تدعو إلى استراتيجية عربية لمواجهة تمدد «داعش» في ليبيا

أكد مجلس جامعة الدول العربية أن الحاجة أصبحت ملحة في هذه الظروف العصيبة إلى التعجيل بوضع إستراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكرياً في مواجهة إرهاب "داعش" وتمدده على أراضيها.

ودعا المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ أمس بمقر الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الليبية في مواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي في حق الأبرياء بمدينة "سرت" الليبية، مطالباً إياه بوضع خطة شاملة تكفل محاربة الإرهاب الأسود دون الاقتصار في ذلك على بلدان أو مناطق أو منظمات بعينها.