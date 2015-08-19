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المحكمة الإدارية ترفض شكوى لشركات حجاج الداخل

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المحكمة الإدارية ترفض شكوى لشركات حجاج الداخل المحكمة الإدارية ترفض شكوى لشركات حجاج الداخل

    أصدرت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة حُكمًا يقضي برفض الطلب العاجل المقدم من شركات حجاج الداخل ضد وزارة الحج بسبب إطلاق برنامج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

وبين وكيل وزارة الحج د. حسين ناصر الشريف أن المسار الإلكتروني يسير وفق ما هو مخطط له بنجاح للتيسير على المواطنين والمقيمين وتحقيق أهدافه التي ستقوم بضبط مغالاة بعض تلك الشركات والقضاء على الحملات الوهمية وعمليات النصب والاحتيال، وخدمات vip على حساب المساحة المخصصة للحجاج.

وأكد أن الوزارة تهدف من المسار الإلكتروني إلى وضوح العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد والحفاظ على حقوق الجميع وضبط آلية الرقابة على آداء الشركات بما ينعكس على تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وقال الشريف: إن عدد الحجوزات في برنامج المسار الالكتروني حتى الساعة العاشرة مساء الأحد وصل الى 80501 حجز، فيما بلغ عدد الزائرين للبوابة 556988 زائر.

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