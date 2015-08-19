"الإسكان": تكليف "المقاولون العرب" بتنفيذ أول طريق لمدينة العلمين الجديدة

أكد المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، أنه تم البدء فى تنفيذ مدينة العلمين الجديدة وذلك بعدما أصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد مساحة المدينة وتحديث الاحداثيات المتعلقة بالمدينة الجديدة.

وأضاف المهندس كمال فهمى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تكليف شركة المقاولون العرب للبدء فى تنفيذ تحويلة من طريق الاسكندرية مطروح الى جنوب العلمين الجديدة.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ البنية الأساسية للمدينة الجديدة فور الانتهاء من التصميمات اللازمة بالمدينة.

وأضاف المهندس كمال فهمى، أن الهيئة رصدت نحو 2 مليار جنيه لتوصيل المرافق وإنشاء البنية الأساسية للمدينة، مشيرا إلى أن المدينة ستقام على مساحة 48 ألف فدان، وتستهدف مليون نسمة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء محطة لتحلية المياه بالمدينة ومحطة معالجة ثلاثية، وذلك لاستخدام مياه الصرف فى الزراعة بالإضافة إلى تقسيم المدينة لعدة مناطق وإنشاء عدد من الطرق بها.

وأكد أنه من المقرر الانتهاء من توصيل البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمدينة خلال عام، وسيتم طرح عدد من المشروعات للمستثمرين عقب الانتهاء من توصيل المرافق والبنية الأساسية للمدينة.

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