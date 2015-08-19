مرتضى منصور: إطلاق اسم نور الشريف على مجمع حمامات السباحة الجديد بالزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إطلاق اسم نور الشريف على مجمع حمامات السباحة الجديد داخل القلعة البيضاء، تكريما للفنان الزملكاوى الراحل الذى وافته المنية منذ أيام بعد صراع مع المرض.

وأضاف "منصور"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الأبراشى، ببرنامج "العاشرة مساءً" على فضائية "دريم2"، أن عداءات محمود طاهر رئيس النادى الأهلى، ليست مع نادى الزمالك فقط، وإنما مع لجنة الأندية أيضاً، لافتا إلى أن رئيس القلعة الحمراء لم يحضر افتتاح المشروعات العملاقة داخل الزمالك رغم دعوته لحضور ذلك، بجانب مهاجمته وسبه شخصيا داخل مجلة الأهلى.

وقال رئيس نادى الزمالك، إن هناك وجوه كثير داخل النادى الأهلى تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، مثل علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة بالنادى الأهلى، وأحمد عبد الظاهر وسيد عبد الحفيظ نجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، ووائل رياض "شيتوس" وهادى خشبة مدير قطاع الكرة السابق بالأهلى، منوها أن هؤلاء كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى المنحل أيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وأوضح "منصور"، أن اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" موهبة نادرة مثله مثل عمرو جمال فى الأهلى وأيمن حفنى فى الزمالك وحازم إمام، ومساعدته له لأنه مثل أبنائه، مشيرا إلى أنه سيتم إعارة شيكابالا إلى النادى الإسماعيليى لمدة عام بـ150 ألف دولار، مضيفاً "وأنا متفائل إنه هيكون إضافة للإسماعيلى ومنتخب مصر".

>