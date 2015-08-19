دندراوى الهوارى: حكومة محلب تسير بسرعة السلحفاة ولا تواكب طموحات الرئيس

قال الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، إن حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تسير بالأداء الوظيفى وليس لديها روح الموهبة وتتحرك ببطء شديد ولا تواكب السرعة التى يسير بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التقدم بالبلاد.

وأضاف "الهوارى": "حكومة سلاحف النينجا فى البطء الشديد.. هناك فارق سرعات كبير بين أداء الرئيس السيسى والحكومة".

وطالب الكاتب الصحفى فى حواره مع الإعلامى عزمى مجاهد، ببرنامج "الملف" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، بضرورة تغيير مفهوم الحكومة فى التعامل مع مشكلات الوطن مع وضع رؤية تتفق مع سرعة تحرك الرئيس السيسى وتعامله مع القضايا الشائكة ومواجهة البيروقراطية للنهوض بالاقتصاد الوطنى وتحسين مستوى معيشة الفرد.

وشدد "الهوارى" على ضرورة الاهتمام بتحسين مستوى التعليم فى مصر على أن تسير خطته بالتوازى مع خطة التنمية فى البلاد.

وانتقد الكاتب الصحفى، أداء المحافظين، قائلاً "لا يوجد محافظين فى مصر، ولا أعتقد أنهم يفعلون شيئاً، وأداء محافظ الجيزة شىء محزن، ولست أعلم المسئول عن اختياره المحافظين فى الحركة الأخيرة، لكن يجب محاكمته لاختياره مثل هذه العناصر سيئة الأداء، وهذه أسوأ حركة محافظين فى تاريخ مصر".

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، أكد "الهوارى"، أن الخريطة الانتخابية مرعبة، حيث إن اللاعبان الفاعلان فى الملعب الانتخابى، هما أعضاء الحزب الوطنى المنحل والإخوان، وكلاهما يعرف لعبة الخريطة الانتخابية فى مصر جيداً.

وأشار رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، إلى أن أعضاء الوطنى المنحل، ينتمون لعائلات وقبائل كبيرة فى مصر، تمتد لـ 16 محافظة على مستوى الجمهورية، ومن ثم سيكون لهم الحظ الأوفر فى ضمان الأغلبية بالبرلمان.