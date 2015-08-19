مرتضى منصور:لوحد كلمنى من الدولة عشان اسحب شكواى ضد الشيخ هفضح الدنيا

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن انسحاب النادى الأهلى من كل البطولات الكروية بسبب أزمة اللاعب أحمد الشيخ، لن يؤثر على الدورى أو أى بطولة أخرى، مضيفاً "بلاش تهديد والترسانة كان زى الاهلى، وممكن نسمى المحلة الأهلى".

وأضاف "منصور" خلال حواره مع الإعلامى وائل الأبراشى، ببرنامج "العاشرة مساءً" على فضائية "دريم2"، أن سبب شكواه المقدمة ضد اللاعب أحمد الشيخ تطاوله على نادى الزمالك، منوها أن تركه يعتذر طوال الفترة السابقة، لكن لم يحدث، مضيفاً "قلت لو الواد طلع واعتذر هسكت وأنا مقدمتش الشكوى غير امبارح، واللاعب ده وأمثاله لازم يتعالجوا".

وأوضح رئيس نادى الزمالك، أنه بعد تقديم شكواه طالب اللاعب بالاعتذار ليسحب الدعوة المقدمة ضد اللاعب، ولكن لم يحدث هذا وهدد مجلس إدارة الأهلى بالانسحاب من البطولات، قائلاً "أنت بتهدد وبتستعرض قوتك! وأنت مين"، وتابع "لو حد كلمنى من الدولة وقالى اتنازل هفضح الدنيا وأقول تدخل حكومى لأن شغل الفتونة انتهى، وأنا صعيدى ومش بخاف".

وأشار مرتضى منصور، إلى أن الحل الوحيد للأزمة الحالية بين النادى الأهلى واتحاد الكرة واللاعب أحمد الشيخ، هو سحب النادى الأهلى لتهديداته الحالية بالانسحاب من البطولات، قائلا "وبلاش شغل التهديدات اللى بيحصل وعليه أن يعترف بخطأ اللاعب، ولو الأهلى عاوز القانون يبقى أهلا وسهلا بيه فى ملعبى".