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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 13 سيارة أعلى الطريق الدائرى

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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 13 سيارة أعلى الطريق الدائرى إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 13 سيارة أعلى الطريق الدائرى
أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم 13 سيارة أعلى الطريق الدائرى وتم نقلهم إلى المستشفى فيما يقوم رجال المرور بإجراء تحويلة مرورية بالطريق بهدف سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الحادث.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور أعلى الطريق الدائرى بالقرب من نفق السلام بسبب حادث تصادم وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان للعمل على تسيير حركة المركبات بالطرق.
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