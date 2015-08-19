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نائب ليبى: رئيس مجلس النواب هدد بتجميد عضويته فى الجلسة الأخيرة

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نائب ليبى: رئيس مجلس النواب هدد بتجميد عضويته فى الجلسة الأخيرة نائب ليبى: رئيس مجلس النواب هدد بتجميد عضويته فى الجلسة الأخيرة
قال النائب فى البرلمان الليبى، فهمى التواتى، إن مجلس النواب عقد جلسة استجواب لرئيس الأركان عبد الرازق الناظورى، ورئيس مصرف ليبيا المركزى، للمساءلة حول نتائج الأحداث التى حدثت فى مدينة سرت الليبية.

وأكد التواتى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" مساء الثلاثاء، أن رئيس مجلس النواب الليبى كان مستاء من الفوضى التى حدثت داخل قاعة البرلمان من قبل نواب يطالبون بطرح التصويت على منح الثقة لمسعود أرحومة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل المستشار عقيلة الذى هدد بتعليق عضويته حال استمرار الفوضى التى ضربت جلسة البرلمان من قبل بعض النواب.

وأوضح أن التصويت على منح الثقة لمسعود أرحومة لتقلد منصب وزير الدفاع لم يكن مدرجا فى جدول جلسة مجلس النواب اليوم، مؤكدا أن رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح رفض التصويت على منح أرحومة الثقة.

وأكد التواتى أن مجلس النواب استجوب رئيس الأركان الليبى حول الآليات التى اتخذها للنهوض بالجيش الليبى منذ توليه حتى الآن، مشيرا إلى وجود العديد من الصعوبات التى تواجه الجيش، إضافة للمعوقات التى تواجه محافظ مصرف ليبيا المركزى فى توفير السيولة، نظرا للمشكلات التى تواجهه على المستوى الداخلى والخارجى.

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