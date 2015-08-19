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وزير الخارجية الليبى: لم نطلب دخول قوات عربية على الأرض لمحاربة الإرهاب

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وزير الخارجية الليبى: لم نطلب دخول قوات عربية على الأرض لمحاربة الإرهاب وزير الخارجية الليبى: لم نطلب دخول قوات عربية على الأرض لمحاربة الإرهاب
أكد وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى أن الليبية لا تطالب بدخول قوات عربية على الأرض الليبية لمحاربة الارهاب الموجود، موضحا أن الحكومة تعانى من ضعف سلاح الجو الليبى.

وقال الدايرى، الموجود حاليا بالقاهرة فى تصريح خاص لقناة سكاى نيوز بالعربية الليلة فى برنامج "غرفة الاخبار"، إن هناك إرادة سياسية عربية لدعم ليبيا فى مواجهة تنظيم داعش الارهابى، مشيرا إلى أن مجلس الدفاع العربى المشترك سينعقد الأسبوع القادم لإنشاء قوة عربية مشتركة.

وكشف أن هناك أرضية من بعض الدول العربية لإنشاء القوة العربية المشتركة وهو ما نرغب فيه ونعمل من أجل لمحاربة الارهاب فى ليبيا مؤكدا أن الضربات الجوية يمكن أن تتوفر فى المستقبل بالنظر إلى محدودية الإمكانيات لسلاح الجو الليبى .

وبشأن الحوار الأممى بين الاطراف الليبية، أكد الدايرى أن أحد الثوابت التى قام عليها حوار الأمم المتحدة هو ضرورة مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن التوافق الوطنى لا يمكن أن يضم جماعة أنصار الشريعة المصنفة على قائمة الإرهاب.

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مصر 365

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