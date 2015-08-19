رئيس البرلمان السودانى: المرأة روح النهضة فى أفريقيا

التقى رئيس البرلمان السودانى إبراهيم أحمد عمر، مساء الثلاثاء بقيادات المرأة الأفريقية المشاركات فى المؤتمر التأسيسى لجناح المرأة التابع لمجلس الأحزاب السياسية الأفريقية الذى اختتم أعماله بالخرطوم.

وأكد رئيس البرلمان السودانى، خلال اللقاء، أن المرأة الأفريقية تمثل روح النهضة فى أفريقيا، مشيرا إلى أهمية تعاون المرأة الأفريقية وتكاتفها تجاه قضايا التنمية والسلام من خلال المشاركة السياسية.

وأوضح عمر، أن مفهوم مشاركة المرأة للرجل فى جميع مناحى الحياة مهم وتنفيذه وتطبيقه يحتاج لوقت، مشيرا إلى تأهيل المرأة السودانية لكل المناصب التى تبوأتها بالدولة.