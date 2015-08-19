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"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" تدين مجزرة نظام "بشار الأسد" فى دوما

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"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" تدين مجزرة نظام "بشار الأسد" فى دوما "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" تدين مجزرة نظام "بشار الأسد" فى دوما
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها للمجزرة التى نفذها نظام "بشار الأسد" بحق السكان فى بلدة دوما بريف دمشق، والتى أسفرت حتى صباح اليوم عن سقوط قرابة 110 قتلى، وإصابة 280 آخرين، وأكثر من نصف القتلى والجرحى من المدنيين غير المنخرطين فى النزاع.

وأشارت المنظمة فى بيان لها أمس الثلاثاء إلى أن غارات طائرات النظام الاعتيادية التى لا تراعى مبدأ "التمييز" وضرورة تجنب الأهداف المدنية قد تكثفت على البلدة القريبة من العاصمة دمشق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وجرى خلالها قصف سوق فى البلدة.

وكانت المجزرة قد انطلقت فى أعقاب انهيار هدنة لوقف إطلاق النار بين قوات النظام وحلفائه الأجانب وبين المعارضة المسلحة وحلفائهم الأجانب فى منطقة الزبدانى الاستراتيجية لدعم حلفاء النظام فى لبنان.

وأوضحت المنظمة انها تجدد التأكيد على حجم المخاطر الذى يرافق النزاع فى سوريا، وأنه لابد من جهود جادة ومخلصة تبدأ بإجبار كافة الأطراف المقاتلة على وقف القتال فورا حقنا لدماء الشعب السورى الذى بات أكثر من نصفه مشردا بين الداخل والخارج وبحاجة للمساعدة.

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مصر 365