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انفجارات تهز مدينة تعز اليمنية جراء قصف ميليشيات الحوثى وصالح لأحياء سكنية

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انفجارات تهز مدينة تعز اليمنية جراء قصف ميليشيات الحوثى وصالح لأحياء سكنية انفجارات تهز مدينة تعز اليمنية جراء قصف ميليشيات الحوثى وصالح لأحياء سكنية
قصفت ميليشيات الحوثى والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح أحياء سكنية فى مدينة تعز مما أدى إلى وقع انفجارات عنيفة هزت المدينة، ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" بالعربية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

يأتى ذلك فيما قامت عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطنى بالسيطرة على معسكر الدفاع الجوى جنوب شرق اللواء 35 فى بير باشا غربى تعز.

وقد أعلن قائد المقاومة الشعبية فى تعز حمود المخلافى أن المقاومة سيطرت على معظم مدينة تعز وتمكنت من طرد مليشيات الحوثى وصالح منها.
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