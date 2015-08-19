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دراسة بريطانية: "الدحيحة" أكثر عرضة للإصابة بقصر النظر.. والحل فى الرياضة

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دراسة بريطانية: "الدحيحة" أكثر عرضة للإصابة بقصر النظر.. والحل فى الرياضة دراسة بريطانية: "الدحيحة" أكثر عرضة للإصابة بقصر النظر.. والحل فى الرياضة
زعمت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة سان جورج البريطانية أن قضاء ساعات طويلة فى استذكار الدروس والاجتهاد الزائد داخل المدرسة قد يرفع فرص الإصابة بمشاكل الإبصار.

وشملت الدراسة 660 طفلاً يعيشون فى شمال أيرلندا، ويبلغ عمرهم 12 و13 عاماً، وكشفت النتائج أن الطلاب الذين التحقوا بالمدراس المصنفة والتى تقدم تعليمًا ذى جودة عالية ارتفعت فرص إصابتهم بقصر النظر، والذى يؤدى إلى اضطرابات كثيرة بالإبصار أبرزها الجلوكوما، الذى قد يرفع خطر الإصابة بالعمى.

وأوضح الباحثون أنه على الرغم أن السبب الحقيقى وراء العلاقة بين الإفراط فى المذاكرة وبين ارتفاع فرص الإصابة بقصر النظر غير معروف، إلا أنه يعتقد أن قضاء الطلاب ساعات طويلة يدققون النظر عن قرب فى شاشات الكمبيوتر أو الكتب المدرسية يعرضهم للإصابة بقصر النظر.

وأضاف الباحثون أن ممارسة الرياضة والتنزه خارج المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسى يساهم فى الحد من خطر الإصابة بقصر النظر.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Investigative Ophthalmology & Visual Science"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن عشر من شهر أغسطس الجارى.

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