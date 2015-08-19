إدارة العقاقير الأمريكية توافق على عقار "فياجرا النساء"

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الطبية الأمريكية اليوم الثلاثاء على عقار مثير للجدل لعلاج ضعف الرغبة الجنسية لدى المرأة، لكن مع تحذير من أعراض جانبية قد تكون خطيرة.

وكانت الإدارة قد رفضت مرتين العقار فليبانسرين الذى تصنعه شركة سبراوت فارماسوتيكالز. ويأتى قرارها اليوم بعد أن خلصت لجنة استشارية فى يونيو إلى أنه ينبغى الموافقة على العقار مع تطبيق إجراءات صارمة لضمان أن تكون النساء اللاتى تتعاطاه على دراية كاملة بالمخاطر.

وسيباع العقار تحت الاسم التجارى أدياى. وأطلقت عليه تقارير فى وسائل الإعلام وصف "فياجرا النساء" رغم أنه لا يعمل مثل عقار فياجرا الشهير الذى تصنعه فايزر والذى أصبح فى عام 1998 أول عقار يحصل على موافقة الجهات التنظيمية لعلاج الضعف الجنسى لدى الرجل.