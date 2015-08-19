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أسوان تطالب بتحويل ميناء برنيس لرصيف بحرى للتصدير والاستيراد

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أسوان تطالب بتحويل ميناء برنيس لرصيف بحرى للتصدير والاستيراد أسوان تطالب بتحويل ميناء برنيس لرصيف بحرى للتصدير والاستيراد
أكد محمد الحسينى، مدير عام الاستثمار بمحافظة أسوان، أن المحافظة استعدت لمؤتمر الاستثمار والتنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد والمزمع عقده بالغردقة، خلال الفترة القادمة حيث ستتضمن أجندة عمل المحافظة فى المؤتمر الاستثمارى طرح مطالبها الخاصة بحوافز الاستثمار ومنها سرعة اعتماد المخطط الاستراتيجى للتنمية بالمحافظة مع تحويل ميناء برنيس لرصيف بحرى للتصدير والاستيراد، وأيضا تحويل تبعية الأراضى المستهدفة للاستثمار، لتكون تحت ولاية المحافظة من أجل إزالة كافة المعوقات الروتينية وتقديم التسهيلات للمستثمرين لجذب المزيد من هذه المشروعات.

وأشار إلى أن هناك إرادة حكومية حاليا بخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، والذى يهدف لتلافى هذه التعقيدات الروتينية ويؤسس لسياسة الشباك الواحد لمواجهة غول البطالة والفقر بخلق فرص عمل حقيقة للشباب.

وتابع مدير عام الاستثمار بمحافظة أسوان بأن خريطة الاستثمار الخاصة بالمحافظة داخل المؤتمر ستعرض المقومات الاستثمارية لأسوان، والتى منها توافر الموارد والخامات الطبيعية بمناطق العلاقى ووادى أبو عجاج ووادى عبادى والسباعية شرق، بجانب توافر البنية الأساسية والخدمية من طرق وكبارى ومطارات وموانئ وشبكات كهرباء واتصالات، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة

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