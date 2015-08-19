تفعيل التنسيق بين «الصحة » و«الحرس الوطني»  للتعامل مع تطورات «كورورنا»

في خطوة عكست وترجمت التنسيق بين وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى لتعزيز إجراءات التعامل مع تطورات فيروس "كورونا"، وتالياً لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، علمت "الرياض" من مصادر طبية أنه تم البدء في الآلية التي سيتم العمل عليها للحالات الاسعافية والتي تحتاج للتنويم والمتابعة والمحولة من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض الى مستشفيات العاصمة الرياض.

ووفقاً لمعلومات مؤكدة فإن الحالات التي تحتاج إلى تخصص القلب والأورام تحول إلى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، والحالات التي تحتاج إلى تخصص الأمراض الصدرية إلى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، شرق الرياض والحالات الأخرى يتم تحويلها إلى المستشفى المناوب.

وكانت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض قد شرعت مؤخراً في اتخاذ عدد من الخطوات في سياق وقف تصاعد الاصابة بكورونا، ومن تلك الحد من استقبال المراجعين في الطوارىء وفي العيادات الخارجية، وإيقاف العمليات غير الطارئة وعمليات اليوم الواحد.