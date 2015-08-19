الشمري أفضل مراجع للمجلة العالمية لعلم أوبئة الأدوية

نال د. ثامر بن مسند الشمري عميد كلية الصيدلة بجامعة حائل وللمرة الثالثة جائزة أفضل مراجع للمجلة العالمية لعلم أوبئة الأدوية والسلامة الدوائية Pharmacoepidemiology and Drug Safety لعام 2014- 2015م.

وتعطى هذه الجائزة للمراجعين من أصحاب الخبرة في المجال ومن يقوم بعمليات المراجعة بشكل علمي دقيق في مجالات الطرق البحثية في أوبئة الأدوية وفي مجالات سلامة الأدوية ومعرفة المخاطر من الأدوية والطرق لتقليل هذه المخاطر، وتعد المجلة الرسمية لجمعية علوم أوبئة الأدوية ومقرها الرسمي في الولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن د. الشمري مراجع لأكثر من مجلة، وأيضاً ساهم بالعديد من الأبحاث في مجال السلامة الدوائية.