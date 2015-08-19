وزير الصحة يؤكد: التركيز على رعاية ضيوف الرحمن و التوعية

ترأس يوم أمس وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الاجتماع الرابع عشر للجان الحج التحضيرية والذي عقد بمستشفى الطوارئ بمنى، بحضور نائب الوزير أحمد الضويلع ورئيس لجان الحج التحضيرية د. عماد جحدلي وكافة رؤساء اللجان.

وأوضح وزير الصحة بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل على مدار العام من أجل رعاية وراحة الحجاج ولتقديم الخدمات الصحية التي تعد ضمن المنظومة المتكاملة والمتناغمة لخدمة ضيوف الرحمن لتتيح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة. مضيفاً ان المحافظة على صحة الحاج تعتبر من أولى اولويات الوزارة لأداء مناسك الحج في يسر وسهولة.

وحث العاملين قائلا "اننا نحتاج لبذل الجهد المضاعف وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لخدمة الحجيج سواء الخدمات العلاجية او الصحة العامة والوقائية "وشدد على زيادة تفعيل وسائل التوعية الصحية للحجاج واستخدام جميع وسائل التقنية الحديثة بجميع اللغات للحجاج منذ قدومهم عبر المنافذ وأماكن تجمعاتهم ومقر اقامتهم فالوقاية خير من العلاج، مبينا بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجنة للاطلاع على سير العمل وتم استعراض ما تم من استعدادات من رؤساء اللجان لحج هذا العام واصفا الاجتماع بالمثمر والمفيد.

وقد جهزت وزارة الصحة (٢٥) مستشفى بسعة خمسة آلاف سرير بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي نهاية الاجتماع قام المهندس الفالح بجولة على المرافق الصحية بالمشاعر بدأت بمستشفى منى الطوارئ وتجول داخل المستشفى ومرورا بغرفة القيادة والتحكم ومستشفى منى الوادي والمراكز الصحية بمنى ومستشفى منى الجسر ومستشفى شرق عرفة والمستودعات الطبية بعرفة.