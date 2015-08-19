«التعلم الإلكتروني» يُطلق 70 دورة لتدريب 14 ألف معلم ومعلمة بالحد الجنوبي

أطلق المركز الوطني للتعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد، برنامجًا تدريبيًا إلكترونيًا "عن بعد" لمعلمي ومعلمات مدارس الحدّ الجنوبي، لتطوير خبراتهم ومهاراتهم ورفع مستوياتهم، عبر جميع الوسائل الالكترونية والتقنية، بما ينعكس على الطلاب والمسيرة التعليمية، وذلك بإشراف عدد من المدربين والمدربات والمتخصصين، فضلاً عن دعم فني وإداري خصصه المركز لتدريب المعلمين والمعلمات.

واستهدف البرنامج، إدارات تعليم كل من "جازان، ونجران، وعسير، وصبيا، وسراة عبيدة"، ومن المقرر أن يقدم 70 دورة تدريبية مباشرة لأكثر من 14 ألف معلم ومعلمة.

بدوره أوضح مدير المركز الوطني للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعد الدكتور عبدالله المقرن أن التدريب الالكتروني "عن بعد" يعد من أفضل الحلول وأنجحها، لما يحويه من مميزات متعددة، داعياً أن يحقق البرنامج في هذه النسخة هدفه.

يذكر أن وزارة التعليم ممثلة في المركز الوطني قدمت برنامجًا صيفيًا ل797 طالباً في مدارس جازان الثانوية، وتأهيلهم لاجتياز الاختبارات والالتحاق بالجامعات.