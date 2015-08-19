«السجون» تستعرض مهام مراكزها الموسمية خلال الحج

الرياض - واس

استعرضت المديرية العامة للسجون ممثلة في الادارة العامة لتوقيف الوافدين، المهام المزمع تنفيذها في مراكز الحج الموسمية، ضمن خطتها للاستعداد لموسم حج عام 1436 ه.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها الإدارة أمس، بمشاركة المختصين فيها وقادة مراكز التوقيف الموسمية، بمقر المديرية بالعاصمة الرياض، وناقشت إجراءات استقبال ناقلي الحجاج المخالفين بمراكز التوقيف الموسمية، واجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، إلى جانب الآلية المثلى لتقديم الخدمات الصحية والغذائية.

وأوضح مدير الإدارة اللواء محمد بن بطي العنزي أن المديرية العامة للسجون تعمل حالياً على تنفيذ عدد من البرامج التي تضمن نجاح خطتها المعتمدة لموسم حج هذا العام، مبيناً أن ورشة العمل التي عقدت، تناولت تفاصيل مهمة للمهام التي تعتزم الإدارة العامة لتوقيف الوافدين تنفيذها في مراكز الحج الموسمية، والتعليمات ذات العلاقة بتوقيف الوافدين، وآلية العمل في المراكز، منوهاً بتركيز الورشة على التنسيق بين قادة المراكز والختصين في الإدارة، لضمان عملٍ يتحلى بالدقة والمرونة وسرعة الإنجاز.