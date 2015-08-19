أخبار عاجلة

إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«السجون» تستعرض مهام مراكزها الموسمية خلال الحج

Google+ Print
«السجون» تستعرض مهام مراكزها الموسمية خلال الحج «السجون» تستعرض مهام مراكزها الموسمية خلال الحج
897595973533.jpg

اللواء محمد العنزي

الرياض - واس

    استعرضت المديرية العامة للسجون ممثلة في الادارة العامة لتوقيف الوافدين، المهام المزمع تنفيذها في مراكز الحج الموسمية، ضمن خطتها للاستعداد لموسم حج عام 1436 ه.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها الإدارة أمس، بمشاركة المختصين فيها وقادة مراكز التوقيف الموسمية، بمقر المديرية بالعاصمة الرياض، وناقشت إجراءات استقبال ناقلي الحجاج المخالفين بمراكز التوقيف الموسمية، واجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، إلى جانب الآلية المثلى لتقديم الخدمات الصحية والغذائية.

وأوضح مدير الإدارة اللواء محمد بن بطي العنزي أن المديرية العامة للسجون تعمل حالياً على تنفيذ عدد من البرامج التي تضمن نجاح خطتها المعتمدة لموسم حج هذا العام، مبيناً أن ورشة العمل التي عقدت، تناولت تفاصيل مهمة للمهام التي تعتزم الإدارة العامة لتوقيف الوافدين تنفيذها في مراكز الحج الموسمية، والتعليمات ذات العلاقة بتوقيف الوافدين، وآلية العمل في المراكز، منوهاً بتركيز الورشة على التنسيق بين قادة المراكز والختصين في الإدارة، لضمان عملٍ يتحلى بالدقة والمرونة وسرعة الإنجاز.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية