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«صحة جدة» و«الخطوط السعودية» تنظمان حملة للتبرع بالدم

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«صحة جدة» و«الخطوط السعودية» تنظمان حملة للتبرع بالدم «صحة جدة» و«الخطوط السعودية» تنظمان حملة للتبرع بالدم
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م. صالح الجاسر تقدم منسوبي الخطوط للتبرع بدمه لصالح الحملة التطوعية

جدة - ياسر الجاروشة

    تنفذ المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة والخطوط الجوية العربية حملة للتبرع بالدم، حيث انطلقت الاثنين وتستمر حتى 5/ 11/ 1436 ه.

ودشن الحملة م. صالح بن ناصر الجاسر مدير عام الخطوط السعودية والذي تقدم منسوبي الخطوط للتبرع بدمه لصالح هذه الحملة الصحية التطوعية المقامة بمبنى الإدارة العامة بالخالدية بمدينة جدة.

وأكد د. عبدالرحمن كركمان مستشار مدير الشؤون الصحية بجدة خلال انطلاق الحملة المشتركة بين المختبر الإقليمي وبنك الدم وبين الخطوط حرص المديرية الدائم على توفير وحدات الدم في مختبرات وبنوك الدم في المستشفيات بكميات كبيرة، ومن مختلف الفصائل بما يمكن المريض من الحصول على الكمية المطلوبة من الدم التي قد يحتاج إليها أثناء تنويمه في أي مستشفى بجدة

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