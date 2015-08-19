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دندراوى الهوارى ينتقد أداء بعض الوزراء.. ويصف ناهد عشرى بـ"وزيرة الملوخية"

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دندراوى الهوارى ينتقد أداء بعض الوزراء.. ويصف ناهد عشرى بـ"وزيرة الملوخية" دندراوى الهوارى ينتقد أداء بعض الوزراء.. ويصف ناهد عشرى بـ"وزيرة الملوخية"
انتقد الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، أداء بعض الوزراء فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، قائلاً: "يوجد 6 وزراء لا أعلم كيف هم مستمرون بالحكومة الحالية، أبرزهم وزراء الثقافة، والتعليم، و"وزيرة القوى العاملة.. وزيرة الملوخية"، التى لا أتعجب من إعلانها عن حبها لعمل الملوخية لزوجها فى بيان رسمى أرسلته للصحفيين".

وأضاف الكاتب الصحفى فى حواره مع الإعلامى عزمى مجاهد، ببرنامج "الملف" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن هؤلاء الوزراء لا يملكون رؤية وغير قادرين على المواجهة، لافتا إلى أنه إن لم يكن هناك تغيير فى الفهم فلن يكون هنالك أى تقدم.


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