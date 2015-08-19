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خالد صلاح يخصص حلقة "آخر النهار" كاملة لسماع شكاوى المواطنين

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خالد صلاح يخصص حلقة "آخر النهار" كاملة لسماع شكاوى المواطنين خالد صلاح يخصص حلقة "آخر النهار" كاملة لسماع شكاوى المواطنين
خصص الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، كاملة لسماع شكاوى المواطنين عن مشاكل الحياة، التى تواجههم يوميًا، بجانب فتحه للعديد من الأزمات مثل أزمة انتشار القمامة فى الكثير من المناطق بمختلف المحافظات ومشكلات السجل المدنى وزحامها والمستشفيات العامة، وطريقة التعامل داخلها مع المواطنين.

أزمة القمامة داخل الشوارع
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وفتح رئيس تحرير "اليوم السابع"، خلال البرنامج، ملف وأزمة انتشار القمامة فى شوارع وتأثيرها على المواطنين، مشددا على أن هذا الأمر من الأشياء الخطيرة جدا داخل الدولة، التى تبين عمل المسئولين أو من عدمه، رغم المشروعات القومية، التى تنشأ حاليا والجهد الكبير، الذى نؤمن به إيمانا كليا فى الفترة الراهنة.

وأضاف "صلاح"، أن "إيماننا بالدور الكبير، الذى تقوم به الدولة حاليا يعد فى جانب، وتحريك الموظفين أو رؤساء الأحياء أو المحافظين، الذين يمكن أن يكونوا ضعفاء فى أدائهم وقدراتهم فى جانب آخر، ولا يجب أن نجعل هذا يأخذنا إلى مطالبة بالرحيل"، مضيفاً "محدش ياخدنى من الزبالة لرئيس الوزراء ويطالب بإقالته، لأن أحنا عاوزين نظافة الشارع مش استقالة الحكومة".

وعرض رئيس تحرير "اليوم السابع"، بعض الفيديوهات التى تبين انتشار القمامة فى بعض المناطق فى مختلف المحافظات فى ظل تجاهل المسئولين عن هذا الأمر، مؤكدا أن هذه المشاهد تؤثر فى الحقيقة على الروح العامة داخل الشارع وتضع المواطنين فى حالة حزن.

مداخلات المواطنين الهاتفية
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وتلقى الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، كما كبيرا من المداخلات الهاتفية لسماع شكاوى المواطنين على الهواء بالبرنامج، ومناشدة الحكومة فى النظر إلى هذه المشكلات وحلها حتى لا تكون عبئا أكبر عليهم أكثر وأكثر فى الفترة المقبلة.

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