مسئول إيرانى: رفضنا طلب "أبو مازن" لزيارة طهران

قال مساعد رئيس البرلمان الإيرانى للشئون الدولية، حسين شيخ الإسلام، إن طهران رفضت طلب رئيس السلطة محمود عباس زيارتها، مؤكدا أن ما أثير حول زيارة الرئيس أبو مازن لإيران أكتوبر المقبل بأنه "كذب".

وأكد مساعد رئيس البرلمان الإيرانى للشئون الدولية ، فى تصريح لموقع تابع لحركة حماس، أن المسئولين الفلسطينيين طلبوا زيارة الرئيس أبو مازن إيران أكثر من مرة، مضيفًا: "رفضنا ولم نقبل ومؤخرًا أعادوا الطلب ولم نرد عليهم بشكل إيجابى".

ونفى شيخ الإسلام وجود أى خلاف مع حركة حماس، مؤكدا أن الأنباء التى تحدثت عن وجود توتر بين بلاده وحركة الجهاد الإسلامى تحديدا "محض كذب وافتراء".

وبشأن الدعم المالى من بلاده للمقاومة الفلسطينية، أوضح أن الضائقة المالية التى مرت بها إيران هى السبب فى تقليص الدعم لها، "غير أنها لن تدخر جهدًا فى توفير هذا الدعم مستقبلا".

جدل حول زيارة الرئيس أبو مازن لإيران..باحث فلسطينى:تخوف "عباس" من تقارب حماس مع الرياض يدفعه لزيارة طهران..و هي فرصة لحل أزمة المخيمات فى سوريا ولبنان..وخبير سعودى: يحاولون الوقيعة بين الفلسطينيين

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