أخبار عاجلة

إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأسوشيتد برس:أمريكا تبحث تعزيز أمن قوات حفظ السلام فى سيناء أو سحبها

Google+ Print
الأسوشيتد برس:أمريكا تبحث تعزيز أمن قوات حفظ السلام فى سيناء أو سحبها الأسوشيتد برس:أمريكا تبحث تعزيز أمن قوات حفظ السلام فى سيناء أو سحبها
تراجع الولايات المتحدة بهدوء وضع قواتها المنتشرة منذ ثلاثة عقود فى شبه جزيرة سيناء، خشية أن يتم استهداف قوات حفظ السلام، خفيفة التسليح، من قبل مسلحى تنظيم داعش.

وقال مسئولون لـ"أسوشيتد برس" إن الخيارات المطروحة تشمل تعزيز أمن هذه القوات أو احتمال سحبها، وساعدت القوة الأمريكية فى تعزيز السلام فى المنطقة منذ إبرام معاهدة السلام عام 1979 بين وإسرائيل.

يتواجد نحو 700 من عناصر الجيش ووحدة دعم لوجستى حاليًا هناك. ومهمتهم الأساسية المراقبة والتحقق من التزام الأطراف بالمعاهدة، ولديهم قدرة هجومية محدودة، كما أن هناك موظفين من بلدان أخرى.


>- مصدر طبى: وصول جثة لأحد الأهالى بشمال سيناء بها طلقات لمستشفى رفح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم