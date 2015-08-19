الأسوشيتد برس:أمريكا تبحث تعزيز أمن قوات حفظ السلام فى سيناء أو سحبها

تراجع الولايات المتحدة بهدوء وضع قواتها المنتشرة منذ ثلاثة عقود فى شبه جزيرة سيناء، خشية أن يتم استهداف قوات حفظ السلام، خفيفة التسليح، من قبل مسلحى تنظيم داعش.

وقال مسئولون لـ"أسوشيتد برس" إن الخيارات المطروحة تشمل تعزيز أمن هذه القوات أو احتمال سحبها، وساعدت القوة الأمريكية فى تعزيز السلام فى المنطقة منذ إبرام معاهدة السلام عام 1979 بين مصر وإسرائيل.

يتواجد نحو 700 من عناصر الجيش ووحدة دعم لوجستى حاليًا هناك. ومهمتهم الأساسية المراقبة والتحقق من التزام الأطراف بالمعاهدة، ولديهم قدرة هجومية محدودة، كما أن هناك موظفين من بلدان أخرى.

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