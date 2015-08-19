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مى كساب تنشر صورة لها على "إنستجرام" مع زوجها أوكا فى "الصباحية"

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نشرت الفنانة مى كساب صورة جديدة لها، على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، أمس الثلاثاء، برفقة زوجها "أوكا" ومجموعة من صديقاتها فى اليوم التالى للزفاف "الصباحية".

يشار إلى أن حفل زفاف مى كساب وأوكا، أقيم وسط حضور عدد كبير من الفنانين، كما شهد تواجد الفنان الكبير محمد منير والفنان محمد حماقى.

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اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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