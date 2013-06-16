خروج اللبناني زياد خوري من "أراب أيدول".. وتأهل أحمد جمال للحلقة النهائية

كتب : فاطمة النشابي السبت 15-06-2013 22:19

ودع المتسابق زياد خوري، من لبنان، منافسات برنامج المسابقات الغنائية "أراب ايدول"، حيث تأهل للتفصيات النهائية كل من أحمد جمال من مصر ومحمد عساف من فسلطين، وفرح يوسف من سوريا.

كانت الفنانة أحلام أحييت حلقة اليوم من البرنامج، ودخلت المسرح المحمولة على عرش، وترتدي تاج الملكة زنوبيا، وقدمت العديد من الأغاني الخاصة بها، وأثناء الغناء قامت بحمل علم وضع عليه "صورتها".

وأدى كل من زياد خوري وأحمد جمال ديو مشترك في "أتحدى العالم"، كما شهدت الحلقة حضور كافة المتسابقين الذين غادروا البرنامج.

وغنّت أحلام "تدري ليش أزعل عليك" لراغب علامة، الذي انضم بدوره معها على المسرح وشاركها الغناء في ديو مميز، وأدارت له ظهرها ممازحة وتذكيرا بالمناوشات الودية بينهما.