لبنى القاسمي: 4.5 مليارات درهم مساعدات الإمارات الخارجية في 5 سنوات

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية أن مساعدات دولة الإمارات الإنسانية بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية ما يناهز 4.9 مليارات درهم وتحديدا خلال الفترة من 2009 إلى 2014.

وقالت معاليها إن دولة الإمارات في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وانطلاقا من الفلسفة التي أعلى من شأنها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، باتت تحمل رسالة سامية للعالم أجمع بأن الارتقاء بقيم العمل الإنساني تمثل غاية لا تدركها الدول دونما توافر قيادة داعمة لفلسفة العمل الإنساني كرؤية إنسانية سامية نستطيع بها مغالبة التحديات التي تجابه الإنسانية جمعاء، مشيرة إلى تنامي أخطر سيناريوهاتها مع انتشار المجاعات وتفاقم الأمراض وتزايد المؤشرات المقلقة للجوء وتشرد ملايين الأفراد عن أوطانهم وديارهم نتاجا لاندلاع الصراعات والكوارث الطبيعية والبيئة.

وأضافت معاليها في كلمة لها بمناسبة الاحتفال بيوم العمل الإنساني العالمي الذي خصصته منظمة الأمم المتحدة لتكريم العاملين في مجالات الإغاثة الإنسانية إنه عندما نتحدث عن الإنسانية فإننا لا بد أن نستذكر هؤلاء الأفراد الذين ضحوا بأوقاتهم ومجهوداتهم وأيضا لم يبخلوا بحياتهم حينما هبوا طوعا لا مجبرين لنجدة وتقديم شتى شرايين وسبل الحياة للآخرين المكلومين من مختلف الأزمات الإنسانية ليقضوا أجلهم في مناطق الصراعات أو تحت وطأة كوارث طبيعية حاملين معهم رسالة وقيما سامية للبشرية جمعاء بأهمية العمل الإنساني والإغاثي العالمي«.

وتابعت معاليها أنه مع الإنجاز المشرف لدولة الإمارات بتصدرها المرتبة الأولى عالميا كأكبر مانح للمساعدات التنموية الرسمية للعامين »2013 - 2014« كنسبة من دخلها القومي فإن هناك إنجازا آخر مشرفاً يتمثل في مجهودات والأعمال الرائعة التي يقوم بها العديد من أبناء الدولة بغية إيصال المساعدات والاستجابة للمتضررين من الأزمات الإنسانية في العديد من بقاع العالم متحملين مأسي وصعوبات ومخاطر تهدد حياتهم، حيث قدمت الشكر لهم وللعاملين معهم من مختلف دول العالم.

أزمات

وحسب التقرير الذي أصدرته الوزارة عن المساعدات الإنسانية الإماراتية للأعوام من »2009 إلى 2014" فقد بلغت قيمة المساعدات الحكومية التي وجهتها دولة الإمارات للاستجابة لمختلف الأزمات الإنسانية في العالم 2.82 مليار درهم لتتصدر المرتبة الأولى في ذلك الصدد ثم في المرتبة الثانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بقيمة 683 مليون درهم ثم في المرتبة الثالثة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بقيمة مساعدات بلغت 590 مليون درهم.