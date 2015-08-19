لمحات من مآثر زايد الخير

منذ تولي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي وعطايا الإمارات وشعبها لا تنقطع بل امتدت لتشمل جميع أنحاء العالم تقريبا، وكانت أولى الثمرات التي قدمها زايد لأمته حين كسب التحدي التاريخي الأول الذي تألق به بصحبة إخوانه حكام الإمارات حينما قام ببناء أول كيان اتحادي عربي متماسك يواكب التحولات العالمية المعاصرة، ومن حينها اتخذت الدولة طابع الخير والروح الإنسانية البناءة ..

* في سنة 1971 وبعد قيام الاتحاد تبرع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمبلغ 50 ألف دولار أميركي لدعم أنشطة منظمة اليونيسيف في برامجها الهادفة لمساعدة الطفولة.

* وفي 17 يونيو عام 1971 أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، عن تبرع والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة حينئذ، بمبلغ 20 ألف دينار بحريني لدعم صمود غزة ضد الاحتلال الصهيوني.

* في 7 فبراير 1972تبنى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدة اليمن بإنشاء إذاعة صنعاء والحكومة اليمنية.

* في 1 مارس 1972 تبرع زايد بمبلغ 50 ألف دينار بحريني لإنشاء كلية الطب ومستشفى ناصر بمدينة ود مدني السودانية.

* في 15 مارس 1972 تبرع ب 3 ملايين لحل مشكلة العطش في السودان.

* في 1 مايو 1974 أعلن الشيخ زايد بن سلطان زيادة رأس مال صندوق أبوظبي للإنماء الاقتصادي بمقدار أربعة أضعاف ليصل إلى 500 مليون دولار.

* في 6 نوفمبر 1974 قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دفعة مالية جديدة للبنك الإسلامي للتنمية بلغت 10 ملايين دينار إسلامي ليرتفع مجموع مساهمات الدولة في البنك إلى 110 ملايين دينار إسلامي.

* في 11 فبراير 1976م قدم صندوق أبوظبي للإنماء الاقتصادي العربي قرضين لدولة البحرين بقيمة 160 مليون درهم لتمويل المشروعات الكهربائية والصناعية.

* في 16 فبراير 1976 م وبتوجيهات من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قرر مجلس الوزراء تقديم مساعدة عاجلة بقيمة 100 ألف دولار لمنكوبي الزلزال الذي ضرب غواتيمالا.

* وفي 10 أبريل 1982 وبتوجيهات من الشيخ زايد قدمت دولة الإمارات مساعدة عاجلة وقدرها 3 ملايين دولار لتخفيف آثار الفيضانات والسيول التي اجتاحت جمهورية اليمن.

* في 11 فبراير من عام 1990م تبرع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الاحتفال التاريخي العالمي الذي أقيم في أسوان بجمهورية مصر العربية بمبلغ عشرين مليون دولار وذلك لإحياء مكتبة الإسكندرية القديمة.

* في 26 من شهر فبراير في سنة 1992 وقع صندوق أبوظبي للإنماء الاقتصادي العربي في دمشق ثلاث اتفاقيات مع سوريا لتمويل ثلاثة مشاريع صناعية بقيمة 911 مليون درهم.

* في 19 سبتمبر 1992 تبرعت الإمارات بخمسة ملايين دولار لصندوق إغاثة الكوارث الأميركي لمساعدة منكوبي وضحايا إعصار اندرو الذي ضرب ولاية فلوريدا الأميركية.

* في 26 أبريل،1993 تبرعت الإمارات بعشرة ملايين دولار لمساعدة شعب البوسنة والهرسك على تجاوز محنته.

* في 25 يونيو من عام 1994م تم التوقيع على الاتفاق لإقامة مطبعة إسلامية في العاصمة الصينية بكين بمنحة من الشيخ زايد لدعم أنشطة المسلمين الصينيين ونشر الدعوة الإسلامية بتكلفة 3,1 ملايين درهم.

* وفي 19 سبتمبر 1999 وبتوجيهات من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان غادرت مطار أبوظبي طائرة إغاثة متوجهة إلى اليونان لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة من البلاد.

* في 16 مارس 2000 بدأت جمعية الهلال الأحمر في توزيع الأضاحي بجمهورية أنغوشيا على النازحين الشيشان.

* في 1 يونيو 2000 وبتوجيهات من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قامت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بتقديم 145 طناً من المساعدات الغذائية للمتضررين من المجاعة التي اجتاحت منطقة القرن الأفريقي.

* في 10 أكتوبر 2000 تبرع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بمبلغ 30 مليون درهم لأسر ضحايا انتفاضة الأقصى.

* وقد بلغ حجم المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في شكل منح وقروض ومعونات شملت معظم دول العالم أكثر من 98 مليار درهم، وقد استفادت من تدخلات الصندوق 51 دولة في الوطن العربي وقارتي آسيا وأفريقيا وبلغ عدد المشاريع في هذه الدول 240 مشروعاً

*( الأرقام والإحصائيات المذكورة حتى أواخر عام2000م).