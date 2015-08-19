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مستشفى الإمارات المتنقل بلسم لجراح هاييتي

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مستشفى الإمارات المتنقل بلسم لجراح هاييتي مستشفى الإمارات المتنقل بلسم لجراح هاييتي

أبلى المستشفى الإماراتي العالمي بلاء حسناً خلال تقديم برامجه الصحية والعلاجية لصالح منكوبي الزلزال في هايتي عام 2010م حيث استفاد من خدمات المستشفى خلال فترة تواجده في العاصمة بورت أو برنس نحو 1100 حالة من المرضى والمصابين قدمت لها كافة سبل الرعاية والعناية الصحية.

كما وزع المستشفى أدوية ومستلزمات طبية على عدد من المستشفيات الهايتية تكفي لعلاج 9 آلاف حالة مرضية في عدد من التخصصات المهمة والحيوية وعمل المستشفى خلال 10 أيام متواصلة على دعم الأوضاع الصحية المتردية لضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي في ذلك العام، وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة للحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة على الساحة الهايتية.

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