الإمارات تحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني

تحتفل دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني اليوم، مؤكدة التزامها ومسؤوليتها لتخفيف المعاناة البشرية والمضي قدماً في النهج الذي اختطته من أجل حشد الدعم والتأييد للمبادئ الإنسانية العالمية ومساندتها المستمرة للمنكوبين والمتضررين ضحايا النزاعات والكوارث.

ويعد اليوم العالمي للعمل الإنساني بمثابة تكريم للذين يواجهون الأخطار والمحن لمساعدة الآخرين،ويوافق19 أغسطس من كل عام.

وفي هذا اليوم تدعو الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون جميعا لإلهام الإنسانية في العالم.

كما تحتفي في هذا اليوم بالعاملين في العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم.

وبلغة الأرقام والإحصائيات فإن مساعدات الإمارات الإنسانية بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية ما يناهز 4.9 مليارات درهم وتحديدا خلال الفترة من 2009 إلى 2014.

وحسب تقرير أصدرته وزارة التنمية والتعاون الدولي عن المساعدات الإنسانية الإماراتية للأعوام من 2009 إلى 2014 فقد بلغت قيمة المساعدات الحكومية التي وجهتها دولة الإمارات للاستجابة لمختلف الأزمات الإنسانية في العالم 2.82 مليار درهم لتتصدر المرتبة الأولى في ذلك الصدد ثم في المرتبة الثانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بقيمة 683 مليون درهم ثم في المرتبة الثالثة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بقيمة مساعدات بلغت 590 مليون درهم.