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حى العامرية بالإسكندرية يشن حملة إزالة مكبرة لإشغالات الطريق

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حى العامرية بالإسكندرية يشن حملة إزالة مكبرة لإشغالات الطريق حى العامرية بالإسكندرية يشن حملة إزالة مكبرة لإشغالات الطريق
شن حى العامرية أول، وبناءً على تعليمات علاء يوسف رئيس الحى، حملة لإزالة الإشغالات بمناطق شارع مستشفى العامرية، حيث تمت إزالة 20 "فرش"، والإشغالات أمام المحلات، وأسفل كوبرى العامرية، حيث تمت إزالة 10 "فرش"، و3 سقيفة، وسوق البردويل، وذلك فى إطار عودة الانضباط للشارع السكندرى واستعادة هيبة القانون.

وتمت إزالة "21 فرش و8 سقيفة"، مما أدى إلى المزيد من السيولة المرورية بالشوارع ولاقت استحسان ورضا من المواطنين المتواجدين.

جاء ذلك بحضور مصطفى الباز سكرتير عام حى العامرية أول، ومعاون رئيس الحى للإزالات والإشغالات ومدير المتابعة الميدانية بحى العامرية أول، وإدارة النظافة وأشغال الطريق والمرافق ورئيس قطاع العامرية.

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