أمن سوهاج يلقى القبض على طالب إخوانى هارب من حكم بالسجن 3 سنوات

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بمأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى بسوهاج وفرع الأمن العام، تمكنت من ضبط "أحمد خ ب ح" طالب ومقيم بشارع البحر دائرة مركز أخميم والمطلوب فى القضية رقم 4930 جنايات قسم ثان سوهاج لسنة 2014م كلى 1538 شمال سوهاج والمحكوم عليه غيابيا بالسجن 3 سنوات مع الشغل بجلسة 4 /6 /2015 م تهمة انضمام لجماعة على خلاف القانون.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم بديوان قسم ثان سوهاج لعرضه على نيابة شمال سوهاج باكر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26 أحوال القسم.