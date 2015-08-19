الإسكندرية تحصد المركز الثانى فى معايير مكافحة العدوى على مستوى الجمهورية

صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل الصحة بالإسكندرية أن محافظة الإسكندرية جاء ترتيبها فى المركز الثانى بين محافظات الجمهورية فى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، و ذلك طبقا للتقرير الصادر عن وزارة الصحة شهر أغسطس الجارى.

وقال حجازى إن هذا الإنجاز يرجع للدعم غير المسبوق الذى يوليه هانى المسيرى محافظ الإسكندرية لقطاع الصحة بالمحافظة، وتوجيهه المستمر لتوفير كل الوسائل والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى والعاملين وحمايتهم من خطر العدوى، بالإضافة إلى التبرعات بالأجهزة من المجتمع المدنى وعمل أكبر قوافل طبية باستخدام المجتمع المدنى.

يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة الصحة إلى تطبيق كامل لإجراءات مكافحة العدوى فى المستشفيات وفى إطار ما أوضحه وزير الصحة أ.د. عادل عدوى أن تكلفة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى يوفر 150 مرة ما يصرف على علاج الأمراض التى تنتقل بسبب العدوى بالمستشفيات.