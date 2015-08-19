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التشكيل - مهمة دوري الأبطال .. عدنان أساسيا ودي خيا خارج قائمة يونايتد

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التشكيل - مهمة دوري الأبطال .. عدنان أساسيا ودي خيا خارج قائمة يونايتد التشكيل - مهمة دوري الأبطال .. عدنان أساسيا ودي خيا خارج قائمة يونايتد

حافظ الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد على التشكيل الأساسي ليونايتد الذي ظهر به الفريق في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا لمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

كلوب بروج يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في إطار ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل يونايتد بلا أي تغيرات عن تشكيل الفريق الذي فاز أمام أستون فيلا في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

كما خرج الحارس الإسباني دافيد دي خيا من قائمة يونايتد بالكامل على الرغم من تسجيله في قائمة الفريق الأوروبية.

وفيما يلي تشكيل يونايتد بالكامل:

حراسة المرمى: روميرو.

الدفاع: لوك شاو - كريس سمولينج - دالي بليند - ماثيو دارميان.

الوسط: مايكل كاريك - مورجان شنايدرلين - ممفيس ديباي - خوان ماتا - عدنان.

الهجوم: واين روني.

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