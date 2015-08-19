بالفيديو - لاتسيو يصعق ليفركوزن والحسم في الإياب

(إفي): فاز فريق لاتسيو الإيطالي على نظيره باير ليفركوزن الألماني بهدف نظيف في ذهاب دور تحديد المتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل الهدف بملعب الأوليمبيكو اللاعب الإسباني-السنغالي بالدي دياو كايتا (ق77)، على عكس سير المباراة التي كان ليفركوزن هو الأفضل فيها.

بهذا ينتظر لاتسيو لقاء العودة الأسبوع القادم والذي سيحدد هوية المتأهل لدور المجموعات، حيث يحتاج للتعادل بأي نتيجة للتأهل أو الخسارة بأكثر من هدف على أن يكون الفارق هدف.

ولم يشارك لاتسيو منذ فترة في دور المجموعات بدوري الأبطال، بينما حضر باير خلال النسختين الماضيتين.