بدء مؤتمر السيد البدوى فى أسوان بافتتاح معرض مشغولات يدوية لسيدات نوبيات

بدأ قبل قليل المؤتمر الجماهيرى للدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والمنعقد فى مدينة نصر النوبة بعزف السلام الجمهورى وسط حضور مكثف من أبناء وسيدات النوبة.

وكان السيد البدوى يرافقه قيادات الهيئة العليا لحزب الوفد قد افتتح فور وصوله معرضا للمشغولات اليدوية التى ينتجها مجموعة من سيدات النوبة، وقرر البدوى نقل المعرض إلى مدينة شرم الشيخ على نفقة الحزب لعرض هذه المشغولات أمام السائحين الأجانب.

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