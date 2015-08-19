إصابة اثنين بطلقات نارية فى تجدد للمناوشات بين عائلتين بكوم أمبو

أصيب مساء اليوم شخصان بطلقات نارية فى تجدد للمناوشات بين عائلتين بناحية الضمة دائرة مركز كوم أمبو فى محافظة أسوان نتيجة خلافات قديمة بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارا بتجدد المناوشات بين بعض أفراد عائلتين تنتميان لقبيلة العرب بقرية الضمة بكوم أمبو، بسبب النزاع على قطعة أرض ووجود مصابين من أحد طرفى النزاع، حيث تم نقل المصابين لمستشفى كوم أمبو المركزى وهم المدعو ( محمد . ع ) 60 سنة مزارع مصابا بطلقات نارية فى الساق والكتف، تم نقله لمستشفى أسوان الجامعى، حيث استدعت حالته ذلك والمدعو (محمد . م ) 30سنة مزارع مصابا بطلقة نارية فى الساق وكلاهما من عائلة واحدة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة وضبط المتورطين فيها وضبط الأسلحة المستخدمة والفصل بين الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة وعرض الواقعة على النيابة العامة.