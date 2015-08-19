محافظ الإسكندرية يحضر حفل بطريركية الروم الأرثوذكس لوداع قنصل عام اليونان

حضر اليوم هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، الحفل الذى أقامته بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر أفريقيا بدعوة من قداسة البابا ثيودوروس الثانى، بطريرك الروم الأرثوذكس بمقر البطريركية على شرف كريستوس كابوديسترياس، قنصل عام اليونان بالإسكندرية، وعميد السلك القنصلى، الذى أنهى فترة عمله كقنصل لجمهورية اليونان وبحضور القناصل.

بدأ الحفل بكلمة البطريرك، الذى رحب بالحضور وكم هو سعيد بوجودهم فى مختلف المناسبات، إلا أنها مناسبة غير سعيدة اليوم، إذ إنه مضطر لوداع صديق عزيز، كما تحدث عن مكانة الإسكندرية فى قلبه وكيف أن كل من يزورها لا يستطيع مغادرتها بسهولة.

وفى كلمته شكر كابوديسترياس المسيرى على الحضور وعلى تعاونه وتفاهمه الدائم، الذى يخدم بدوره الإسكندرية، كما أنه فضل أن يقتصر كلامه على وصف الإسكندرية وسحرها.. ثم وجه الشكر بدوره للسادة القناصل، وأخيرا شكر زوجته على مساندتها له خلال مسيرته العملية.

من جانبه شكر هانى المسيرى، البطريرك على الدعوة.. وطلب كذلك أن يستعير بعضا من الصفات التى استخدمها البطريرك فى كلمته، حيث وصف كابوديسترياس بأنه عملى ومجتهد وكريم أيضًا.

> كما أنه خير ممثل لدولة اليونان فى مصر.. وتمنى له التوفيق فى مهمته القادمة.. مؤكدا سيفتقده كقنصل إلا أنه أصبح صديقًا.