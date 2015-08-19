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أمن مطروح يضبط سيارة محملة بـ945 أسطوانة بوتاجاز لبيعها بمارينا

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أعلنت مديرية أمن مطروح، منذ قليل، عن ضبط سيارة نقل أسطوانات البوتاجاز محملة بـ945 أسطوانة، مهربة من الإسكندرية، وذلك على الطريق الساحلى، لبيعها فى السوق السوداء بالساحل الشمالى.

وتلقى مدير أمن مطروح، اللواء هشام لطفى، إخطاراً بتمكن الملازم أول بلال نجم الضابط بإدارة البحث الجنائى، أثناء تواجده بخدمة نقطة التفتيش الأمنية بالحمام من ضبط السيارة رقم 4279 ب ر ج قيادة أيمن ر.ا (38 سنة) مقيم البحيرة محملة بعدد 945 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم منزلى.

وبفحص الأوراق الخاصة بالحمولة تبين أن الأسطوانات مخصصة للبيع بمنفذ الهانوفيل بالعجمى بالإسكندرية وبسؤال قائد السيارة عن سبب حضوره لمنطقة الساحل الشمالى قرر أنه حضر لبيع الأسطوانات، بمنطقة الساحل ومارينا بالسوق السوداء، تم التحفظ على السيارة والأسطوانات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح الحمام وجار العرض على النيابة العامة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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